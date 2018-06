Alex Salmond, ex-primer ministre escocès: «Sé què havíem de fer el dia després de la independència»

L'ex-primer ministre escocès Alex Salmond ha concedit una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio on ha valorat el procés polític català en comparació amb l'escocès. Salmond ha estat crític amb la poca preparació del Govern després de l'1 d'octubre i la declaració d'independència, amb un marge d'actuació molt escàs en comparació amb l'escocès."Sé que havíem de fer el dia després de la independència", ha assegurat Salmond, que també destacat el pacifisme del moviment independentista català: "Admiro que a Catalunya l'independentisme es mantigui pacífic i democràtic". En aquesta línia, l'ex-primer ministre ha recordat que un referèndum "no és l'única via per aconseguir la independencia d'un país" però sí la més "democràtica".Salmond ha estat crític amb tots aquells polítics que ometen els fets de l'1 d'octubre. "Pregunteu-vos per què no en parlen", ha asseverat, i ha recordat que les comparatives entre Escòcia i Espanya no es poden fer en l'àmbit monàrquic. "No es pot criticar l’actitud de la família reial espanyola envers el procés si l’independentisme no vol la corona", apunta, i revela que hauria volgut Elisabet II com a cap d'estat d'una Escòcia independent.Aquesta nit a TV3 s'estrenarà el nou programa de Ricard Ustrell, Els Quatre Gats, on també s'entrevistarà a l'expresident d'Escòcia. Tal com explica en l'article a NacióDigital , "Salmond és comprensiu amb el procés a Catalunya però deixa clar que ell té una monarquia que ho aguanta tot. Per a Salmond, la independència d'Escòcia, l'esquerra, fins i tot la democràcia, és monàrquica. Quan la reina és una garantia pels ideals, o els principis fundacionals del país, la monarquia és inqüestionable. "No es demana permís, per a un referèndum. Cameron no tenia cap altra opció que defensar-lo. Això és una democràcia".

