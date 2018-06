​Valtònyc, a Pablo Hasel: «Espero que on estic m'escoltin i aconsegueixi aturar això»

España, donde el torturador Billy el Niño recibe una paga vitalicia por su labor y los raperos tenemos que ejercer el exilio o prepararnos psicológicamente para entrar en prisión. Mucha fuerza y dignidad @PabloHasel, espero que donde estoy me escuchen y consiga parar esto. https://t.co/g2FIeo8Yxg — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 10 de junio de 2018

El mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, ha manifestat aquest diumenge el seu suport al raper Pablo Hasel i li ha dit que espera que on està l'"escoltin" i "aconsegueixi aturar això". A través d'una piulada, el raper ha respost d'aquesta manera a un article de Pablo Hasel en el qual explica per què no va a l'exili."Espanya, on el torturador Billy el Niño rep una paga vitalícia per la seva tasca i els rapers hem d'exercir l'exili o preparar psicològicament per entrar a la presó", ha criticat Valtònyc, qui li ha enviat "molta força i dignitat" al seu company.Cal recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) es va posar al costat dels tribunals espanyols i va rebutjat la petició del raper mallorquí, que va demanar retardar el seu ingrés a la presó i suspendre la condemna de tres anys i mig de presó per amenaces, injúries greus a la Corona i enaltiment del terrorisme, pel contingut de les seves cançons.Actualment, Valtònyc es troba a l'espera de ser citat per les autoritats belgues, després que fa unes setmanes abandonés l'Estat per evitar l'ingrés a la presó dictat per l'Audiència Nacional. Va ser precisament aquest tribunal, el que també ha emès una ordre nacional, europea i internacional de cerca i captura.

