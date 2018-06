Torra sobre la reunió amb Sánchez: «Parlem molt de diàleg però hauríem de començar a parlar de negociació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, afirma en una entrevista al diari Ara que "parlem molt de diàleg però potser hauríem de començar a utilitzar la paraula 'negociació', en referència a la seva propera reunió amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Torra creu que tots dos han de parlar "de govern a govern" i que s'ha de plantejar "sense condicions".El president confia que amb el nou govern espanyol "hi ha d'haver novetats" pel que fa a la situació dels polítics empresonats. Pel que fa a política que s'ha de desplegar a Catalunya, remarca que ha de ser una "legislatura llarga", de quatre anys, i que s'ha d'anar "de la restitució a la Constitució", és a dir, posar fil i agulla a un procés constituent. Rebutja fer una política de "retòrica i simbolismes" i confia que hi haurà marge per pactar diferents qüestions especialment amb la CUP, però també amb els Comuns i amb el PSC.Torra assegura que la reunió amb Sánchez anirà més enllà de "fer-se una foto". Creu que la reunió s'ha de preparar molt bé i espera que tots dos trobin "espais en les polítiques socials o en la defensa dels drets civils i de les llibertats", per posar-se d'acord. En aquesta línia, veu marge en buscar consens en tot allò que impliqui impulsar polítiques republicanes l'estat espanyol.Tot i això, recorda que l'objectiu prioritari és la independència. "No renunciarem a res per aconseguir la independència". " Què més voldríem nosaltres que tenir un referèndum pactat", assegura Torra, que remarca que va a la reunió "sense condicions". Si em pregunta si ara mateix una solució possible seria un referèndum acordat amb l'Estat espanyol, jo li dic que sí. Hi estaria d'acord", assegura. Amb tot primer cap "veure quin és l'espai de joc" de cara a possibles negociacions. En aquesta línia, afegeix que "en algun moment necessitarem, ens convindrà, una mediació internacional".Altres actuacions prioritàries han de ser "reobrir totes les delegacions tancades" pel 155 a l'exterior, "aturar el procés de dissolució de Diplocat" i nomenar un nou delegat Brussel·les. En aquest camp exterior recorda el paper que ha de jugar el consell de la república liderat per Carles Puigdemont, que "no dependrà del finançament Generalitat" –recorda- i que ha de tenir un paper clau per "internacionalitzar el cas català".El president aposta per una legislatura de quatre anys en què es posi en marxa la redacció d'un "projecte de Constitució catalana que s'ha de referendar". Assegura que no es pot fer política autonòmica. "És el meu risc, no podem caure en la retòrica i en els simbolismes", remarca. Confia a poder arribar a acorda amb diversos partits. Amb la CUP prioritàriament, però també amb Comuns i amb PSC en temes socials.Assegura que la presència del llaç groc al Palau "no és un tema exclusivament dels independentistes", ja que es tracta d'una qüestió "moral", en referència als polítics empresonats o a l'exili: "El dia que no hi pensem i acceptem que estem en un govern autonòmic que inaugura carreteres serà el primer dia en què l'oblit se'ns acabarà menjant a tots".En aquest sentit, lamenta que la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, refusés entrevistar-se amb ell al Palau. Amb tot, s'avé a buscar un altre lloc però creu que "ha perdut una excel·lent oportunitat" de fer-li arribar l'opinió de Cs i ell tampoc ha pogut donar-li la seva.

