La comunitat educativa surt al carrer: «Deixeu l'educació en pau»

Deixeu d'educació en pau,

Volem #EducarEnLlibertat !



En marxa la manifestació ✊ pic.twitter.com/ZnLc4qUbCy — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) June 10, 2018

Convocats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), unes 500 persones han sortit al carrer aquest diumenge al migdia a Barcelona per protestar contra la repressió a la qual consideren que s'ha sotmès la professió docent els darrers mesos, després dels assenyalaments a 9 professors de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i 8 professors més de la Seu d'Urgell per suposats delictes d'odi i adoctrinament.Amb el lema 'Deixeu l'educació en pau' i 'Eduquem en llibertat', els companys, les famílies i les entitats properes al sector educatiu han volgut demostrar el rebuig cap a una situació que diuen que ha generat "por" entre els docents.La concentració ha comptat amb la presència de professorat, sindicat, famílies i entitats educatives. També hi ha assistit el director general de Professorat del Departament d'Ensenyament, Ignasi Garcia Plata, i la presidenta del Consell Escolar, Anna Simó.

