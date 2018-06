VÍDEOS Un centenar d'ultres es concentren a TV3 per exigir-ne el tancament

Gent d’ultradreta que mai ha vist #TV3 però es manifesten per tancar-la... Això sí, son una ‘sorollosa majoria’ de 43 manifestants. pic.twitter.com/gTD8UKFnK5 — Artur🎗Peguera (@ArturPeguera) June 10, 2018

⚠️🎥 Manifestants d'extrema dreta “demanant taxis” a les portes de TV3. En aquesta manifestació hi ha membres de Falange, Democràcia Nacional, Generación Identitaria, GDR, Brigada 155 i Españoles de BIEN. pic.twitter.com/dJ4CfllGQT — CENSURAT NEWS 🔞 (@MNAnoticies) 10 de junio de 2018

⚠️🎥 ALERTA| Desenes d'ultres i feixistes es concentren ara mateix davant de TV3 per exigir-ne el tancament. pic.twitter.com/jUs8JOOeYw — CENSURAT NEWS 🔞 (@MNAnoticies) 10 de junio de 2018

Un centenar d'ultres s'han concentrat aquest migdia davant dels estudis de TV3 a Sant Joan Despí per exigir el tancament de la televisió pública catalana. La concentració ha estat convocada pels Grups de Defensa i Resistència (GDR). Entre els convocats de la concentració hi ha les organitzacions ultres Democracia Nacional, Falange, Somatemps o els GDR del Bages i Girona. La concentració, segons han informat a través del seu compte de Twitter, està convocada per demanar el tancament de la televisió pública catalana.D'aquesta acció se n'ha fet ressò el periodista de TV3 Artur Peguera, que ha fet una piulada:Arran ha sortit al pas d'aquesta concentració i ha fet una crida a tots els moviments independentistes i antifeixistes per mobilitzar-se i encerclar les instal·lacions de la televisió pública catalana i barrar el pas als concentrats d'extrema dreta. Segons alguns testimonis, hi ha més de 100 persones que han respost a la crida.Les dues concentracions es troben a una distància prudencial. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local evita que puguin tenir cap tipus de contacte.A continuació, alguns vídeos de la concentració a les portes de TV3:Els antifeixistes defensen TV3 davant l'atac dels ultres:"El feixisme és el braç armat de l'Estat per arribar on aquest no pot. No hi pot haver llibertat d'expressió per aquells que fomenten l'odi, el racisme, el masclisme o la xenofòbia. Al feixisme no se'l convenç, se'l combat", ha cridat Arran a través d'un comunicat.En els últims temps, l'espanyolisme ha assenyalat la televisió pública catalana, a qui han acusat d'adoctrinament. A banda de les formacions ultres, Cs o el PP també fa temps que han impulsat una croada per reformar-la, considerant que no és una televisió imparcial i on hi tenen cabuda totes les sensibilitats polítiques.

