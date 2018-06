VÍDEO Tornen les creus grogues a la platja

Les creus grogues per la llibertat dels presos i contra la repressió de l'Estat han reaparegut a les platges catalanes, en concret a l'Estartit. Ho ha explicat Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, a través de Twitter, així com d'altres usuaris anònims que han compartit fotografies i vídeos de l'acció.Aquest tipus d'accions van provocar tensions a Canet de Mar fa unes setmanes, quan un grup d'unionistes va intentar arrencar les creus i va agredir diverses persones. Fa dues setmanes, l'acció es va traslladar a la platja de Mataró, on l'Ajuntament no va autoritzar que es plantessin aquests símbols a la sorra. Els manifestants, convocats pels CDR, van optar per posar tovalloles grogues en forma de creu per esquivar el veto del consistori.

