Identificats els tres assaltants de la casa de Riudarenes que van ferir dues persones a trets

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar els tres assaltants que divendres van ferir a trets dues persones en una casa de la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes (Selva). Segons avançava TV3 la policia creu que almenys un d'ells hauria fugit després de l'assalt. Els presumptes autors, que encara no estan detinguts, serien un home de 50 anys, el seu fill de 29 d'origen portuguès i una dona relacionada amb ells.Segons explicaven fonts properes al cas a la televisió pública, el mòbil de l'assalt hauria estat una venjança de drogues. En concret, els assaltants buscaven una quantitat de marihuana que un dels llogaters de la casa els hauria robat. De moment, l'únic detingut del cas és un dels ferits que tenia una ordre de detenció dictada per un jutjat.Després de perpetrar l'assalt, els delinqüents van fugir amb un cotxe fosc d'alta gamma. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les onze de la nit. Al pare se'l va traslladar a l'hospital Trueta de Girona i el xicot de la filla va anar al Santa Caterina, custodiat pels mossos perquè tenia l'ordre judicial pendent.Després de la primera inspecció ocular, els agents van localitzar fins a catorze baines i dos cartutxos sense percutir. L'Àrea d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, i ara treballa per localitzar i detenir els presumptes autors.

