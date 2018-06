Dos morts en un accident entre un turisme i dues furgonetes a l’N-340 a l’Ampolla

Dos ocupants d'un turisme han mort aquest matí en un sinistre viari que s'ha produït a l'N-340, al quilòmetre 1.101,2, al terme municipal de l'Ampolla, al Baix Ebre. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 05.53 h.Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal en la qual s'hi han vist implicats dues furgonetes i un turisme. Com a conseqüència de la topada, han mort els dos ocupants del cotxe. A més, quatre persones han resultat ferides menys greus. Dues d'elles han estat traslladades a l'hospital d'Amposta i les altres dos, a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.Quant a l'afectació viària, l'N-340 s'ha tallat a l'Ampolla en ambdós sentits i s'han fet desviaments per l'A-7. En aquests moments hi ha un carril tallat en sentit nord per tasques de retirada dels vehicles accidentats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)