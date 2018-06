La televisió valenciana arrenca les emissions amb una programació especial

A les 14’30h començarem les emissions a À Punt TV. Gràcies de nou a [email protected] els que ens heu donat alè i suport i també a [email protected] els/les professionals que ho heu fet possible. Vos esperem a la ràdio, a la web @apunt_media @apuntnoticies i ara a la TV #TenimMoltAContar — Empar Marco (@emparmarco) 10 de junio de 2018

Els valencians podran tornar a gaudir d'una televisió pròpia, quatre anys i set mesos després que s'aprovés el tancament de l'antiga RTVV. Aquest diumenge arrencarà l'emissió d'À Punt i ho farà a les 14.30 hores amb els informatius que dirigirà Adelaida Ferre i Vanessa Gregori.La inauguració coincideix amb el 70è aniversari de la primera emissió de televisió al món, el 1948, À Punt arrancarà a les 14.30 h amb l'informatiu À Punt Notícies. 45 minuts després començarà el magazín vespertí conduït per Carolina Ferre, acompanyada pels periodistes Juan Nieto i Joan López, i amb la participació de Clara Castelló, conductora del matinal El matí À punt, segons informa la web del mitjà públic, tal com informa el Diari La Veu Les emissions comencen aquest diumenge amb aquesta programació excepcional però dilluns s'iniciarà la graella definitiva.La directora general d'À Punt Mèdia, Empar Marco, ha fet una piulada alertant de l'inici de les emissions de la cadena de televisió valenciana i d'agraïment per tot el suport rebut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)