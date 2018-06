El sobiranisme basc uneix les tres capitals en una cadena humana pel dret a decidir

Més de 175.000 persones han unit aquest diumenge les tres capitals del País Basc per reivindicar el dret a decidir en una multitudinària cadena humana. La mobilització ha conclòs amb la lectura d'un manifest davant del parlament basc per traslladar les reivindicacions del moviment Gure Esku Dago a la classe política.La cadena ha comptat amb la participació de bona part dels representants de la societat basca. Dirigents polítics del PNB i EH Bildu i també dels partits independentistes catalans, així com sindicats, pensionistes i moviments juvenils. Portaveus del moviment "Gure Esku Dago" han fet una crida a fer "passos significatius en el dret a decidir" de cara al 2019 per tal de "garantir la convivència a llarg termini".

