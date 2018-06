Toc d'atenció de Messi a la directiva del Barça per la Masia

Leo Messi celebrant un gol al Camp Nou Foto: FC Barcelona

Leo Messi considera que cal fer un esforç més en els joves de la Masia. L'estrella del Barça considera que amb Pep Guardiola van arribar al primer equip jugadors formats al planter i que ara s'ha perdut una mica aquesta filosofia. En una entrevista al diari Sport , el deu blaugrana assegura que el club hauria de promocionar alguna jove promesa per enviar un missatge a la resta de jugadors que arriba al primer equip del Barça no és impossible. L'argentí lamenta que hi ha hagut sortides de jugadors del Barça de 16 i 17 anys a lligues europees amb la promesa que ja entrenarien amb el primer equip i considera que des del club això s'hauria de frenar.Per altra banda, Messi deixa molt clar que no canvia la temporada del Barça per la Champions que ha guanyat el Madrid. "En tot l'any vam perdre tres partits però vam tenir la mala sort de quedar fora de la competició més il·lusionant. El doblet va ser molt bo", afirma. El mateix jugador reafirma la seva resposta dient que "guanyar la Lliga i la Copa és importantíssim. No és fàcil. Malgrat el que ens va passar a la Champions, la temporada va ser bona".Pel que fa a la final del Madrid, destaca que la va veure a trossos perquè era a l'Argentina. A més, preguntat sobre si vol que perdi l'equip balc sempre, Messi és diplomàtic i diu amb elegància que "vull guanyar jo. El que facin la resta equips no m'interessa. Com a barcelonista, i quan un no està en la competició, mai vull que guanyi el màxim rival. Però primer miro que guanyem nosaltres".

