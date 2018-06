«El Mundo» esclata contra Batet per les suposades «concessions» a l'independentisme

Ni 100 dies de cortesia. El Mundo ja dispara contra la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, per les suposades "concessions" a l'independentisme. En un duríssim editorial, el diari espanyolista carrega contra el govern del PSOE i la ministra catalana per "traspassar una línia vermella que els mateixos socialistes proclamaven infranquejable".Batet va obrir la porta ahir a una reforma "urgent" de la Constitució per avançar cap a un model territorial federal. Ho va dir durant la seva intervenció a l'acte titulat "Reforma constitucional, federal i amb drets" organitzat el PSC, en el seu primer acte a Catalunya des que va prendre possessió com a ministra.El Mundo avisa que obrir el meló de la reforma constitucional com una "ocurrència" pot comportar "conseqüències imprevisibles i suposa una gran irresponsabilitat". "Aquest executiu ha d'aprendre que amb les coses de menjar no es juga", rebla l'editorial.El diari admet que la Constitució es pot esmenar "per millorar drets i llibertats de tots els espanyols", però reclama un ampli consens de les principals forces parlamentàries, començant pel PP. En cap cas, apunta el rotatiu, "es pot pretendre driblar la Constitució per satisfer aquells que només volen dinamitar Espanya".I acaba: "Si Batet vol una Constitució per a què Catalunya sigui una nació en què es pugui discriminar el castellà [...], presumiblement es trobarà amb el rebuig de bona part dels espanyols i de molts votants socialistes".

