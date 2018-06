​Ferit greu un operari a Lleida per l'explosió d'un transformador en un pàrquing

Façana de l'edifici i el pàrquing on hi va haver l'explosió d'un transformador a Lleida Foto: @paeriacomunica

El tinent d’alcalde @rafelperis es persona en el lloc del sinistre. No ha estat necessari evacuar els veïns de l’edifici on s’han produït l’explosió. Els altres dos operaris que treballaven en el pàrquing quan ha esclatat el transformador no han patit ferides @gUrbanaLleida pic.twitter.com/X9VbuvgYg1 — Paeria Comunicació (@paeriacomunica) 9 de junio de 2018

Un operari va resultar ferit greu aquest dissabte al vespre mentre treballava en un pàrquing del carrer Torres de Sanuy de Lleida quan va explotar un transformador elèctric. El sinistre va passar quan faltaven pocs minuts per les nou del vespre. L'home va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per ser atès a la unitat especialitzada de cremats.Segons informa la Paeria, no va ser necessari evacuar els veïns de l'edifici on hi va haver l'explosió. Els altres dos operaris que treballaven al pàrquing en aquell moment en van sortir il·lesos.La Guàrdia Urbana va tallar el carrer per facilitar les feines dels Bombers, Mossos i serveis sanitaris. Fins al lloc del sinistre s'hi va traslladar el tinent d'alcalde Rafel Peris.

