VÍDEO L'advocat belga de Puigdemont dona els detalls de la demanda contra Llarena a Bèlgica

“En un cas semblant, els tribunals belgues dirien que el procediment és nul perquè no s’han respectat els drets de la defensa ni hi ha un jutge independent” Paul Bekaert (advocat de @KRLS) a #FAQSbentardTV3 ▶ https://t.co/DKfYuxrOXd pic.twitter.com/j0VHVl2atS — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 9, 2018

Paul Bekaert ha explicat els detalls de la demanda civil que ha presentat contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. L'advocat belga de Puigdemont ha insistit en la confiança en la justícia belga: "Creiem que els tribunals són molt independents i hi ha separació de poders a Bèlgica", ha explicat en una entrevista al Preguntes freqüents de TV3.Bekaert ha denunciat que Llarena va donar la seva opinió sobre el cas que està portant fora de la sala del tribunal i de la seva sentència. "Un jutge pot donar una opinió però ha de quedar dins de la sala i només es pot emetre en el marc de la sentència", ha apuntat. "Fora del tribuna no pot opinar sobre un cas", ha reblat. "A Bèlgica, en un cas semblant, els tribunals dirien que tot el procediment és nul", ha dit Bekaert, i ha apuntat que una sentència a Bèlgica pot tenir influència en la sentència final a Espanya.L'advocat ha admès que Llarena no està obligat a presentar-se, però tot i així pot ser condemnat en absència. "És ell qui ha de presentar la seva defensa per escrit i nosaltres tenim el dret a replicar", ha explicat. Amb tot, Bekaert ha assegurat que la seva acció a Bèlgica no ha de tenir cap conseqüència negativa amb els presos polítics catalans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)