VÍDEO Un dels acompanyants de Puigdemont explica com va ser la detenció a Alemanya

L'historiador Josep Lluís Alay era un dels quatre acompanyants de Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya mentre es dirigia des de Finlàndia cap a Bèlgica. Alay va declarar fa pocs dies acusat d'encobriment i va ser deixat en llibertat sense mesures cautelars. En una entrevista al Preguntes freqüents de TV3, Alay ha explicat com va anar la detenció:Malgrat que el jutge no va veure delicte, la detenció de Puigdemont i el fet que Alay fos al mateix cotxe ha tingut conseqüències. Tal com explica l'historiador, si ara l'aturen en un control policial és probable que es passi tota la nit abans no el deixin continuar el camí. "Sobre el meu nom hi ha que estic relacionat amb un delicte contra les institucions de l'Estat", explica.Amb tot, Alay -amic personal de Puigdemont- explica que el president era plenament conscient dels riscos quan va sortir de Bèlgica. "A Finlàndia es va arriscar molt", reconeix, però insisteix que quan el president a l'exili va conèixer la nova euroordre, va estar disposat a tornar "el més aviat possible" a Bèlgica per comparèixer davant la justícia belga.

