VÍDEO La recepta de Guardiola per aconseguir la independència

“Hi ha d’haver una base social més gran per construir una república” Pep Guardiola a #FAQSbentardTV3 ▶ https://t.co/DKfYuxrOXd pic.twitter.com/OcpwM9m4z6 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 9, 2018

“David Fernàndez (@HiginiaRoig) és el meu ídol. El trobo a faltar, crec que hauria de tornar” Pep Guardiola a #FAQSbentardTV3 ▶ https://t.co/DKfYuxrOXd pic.twitter.com/5PcMeiQbFD — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 9, 2018

Pep Guardiola ha estat entrevistat al programa Preguntes freqüents de TV3 per parlar sobre futbol i política. El tècnic del Manchester City ha repassat el moment que viu el país i ha donat el seu punt de vista sobre com intentar tirar endavant el procés independentista després dels fets de la tardor. Per Guardiola, cal ampliar la base social per aconseguir la independència.Per explicar-ho, ho ha comparat amb el futbol: "Per guanyar les lligues necessites pedalar i guanyar molts partits. Necessites temps". I ha afegit: "Per fer un pas cal una majoria gran. S'han de fer dues campanyes iguals, que a les últimes eleccions no ho han estat. Cal una base social més gran per dir 'farem una República' o 'els nostres destins els decidirem nosaltres'".També en clau política, Guardiola ha revelat qui és el seu dirigent polític preferit. Guardiola, que va formar part de manera simbòlica de la llista de Junts pel Sí, s'ha desfet en elogis cap a David Fernández, l'exdiputat de la CUP. "El trobo molt a faltar al Parlament. Sempre li dic que què fa escrivint llibres i articles; hauria de tornar perquè és massa bo".

