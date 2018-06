Batet veuria «amb bons ulls» l'apropament dels presos a Catalunya

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha defensat l'acostament dels presos polítics a centres penitenciaris catalans. En una entrevista a El Periódico d'aquest dissabte, Batet ha explicat que veuria "amb bons ulls" que se'ls acostés, però segueix mantenint "què és decisió del jutge".En la mateixa conversa, la ministra catalana insisteix que un referèndum no serà vàlid com a sortida pel conflicte català, tal com ja va explicar en l'entrevista que Nació Digital va publicar el passat diumenge . "No resoldrà res" afirmava, "ja n'hem viscut dos, no reconeguts i il·legals".El diputat de Podem també ha demanat, aquest mateix dissabte , l'acostament dels presos polítics catalans a centres penitenciaris de Catalunya al programa El Suplement de Catalunya Ràdio . Errejón afirma que aquest ha de ser el primer pas per desfer "les mesures d'excepció" que se'ls hi ha imposat. La seva petició va dirigida al que serà Fiscal General de l'Estat, nomenament que encara ha de donar a conèixer el govern de Pedro Sánchez. Batet manté que una reforma de la Constitució és "urgent, viable i desitjable" per avançar cap a un model territorial federal. Ho ha dit durant la seva intervenció a l'acte titulat Reforma constitucional, federal i amb drets que ha organitzat el PSC, que ha estat el seu primer acte a Catalunya des que va prendre possessió com a ministra.També ha advertit que la resposta a les demandes de l'independentisme "no pot esgotar-se amb l'aplicació de la llei i la Constitució", i que ha d'anar més enllà potenciant el diàleg entre el Govern central i la Generalitat, impulsant mesures polítiques "sempre que hi hagi confiança i lleialtat".En el seu primer acte oficial com a ministra a Catalunya, Batet ha apostat per "reprendre" els 45 punts que Puigdemont va demanar a Rajoy, recuperar inversions "desateses" durant molts anys que són "molt necessàries" per Catalunya i treballar en reformes legislatives que recuperin part de l'Estatut d'Autonomia que van ser declarades inconstitucionals perquè estaven regulades per una norma "que no corresponia".

