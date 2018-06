Un nen de 4 anys ferit greu després de caure d'una altura de dos pisos a Reus

Un nen de 4 anys ha resultat ferit aquest dissabte a la tarda en caure d'una altura de dos pisos a La Fira Centre Comercial de Reus. Es troba en estat greu però la seva vida ja no corre perill, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Fins al lloc s'han desplaçat dues ambulàncies que han evacuat al nen fins a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat greu. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 16.02, quan el menor ha caigut des d'una zona pròxima a les escales mecàniques per causes que es desconeixen.

