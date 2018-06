VÍDEO Ruixen amb aigua manifestants que exigien la llibertat dels presos polítics i els joves d'Atlsasu

Un veí ha ruixat amb una manguera els manifestants i les pintades a favor de la llibertat dels joves d’Altsasu i els polítics empresonats. Des del carrer han respost cridant “Els bombers seran sempre nostres” @btvnoticies pic.twitter.com/vF567GIUKc — Sergi Unanue (@SergiUnanue) 9 de juny de 2018

Unes 300 persones s'han concentrat al Fossar de les Moreres de Barcelona per donar suport als presos d'Alsasua. Els manifestants han reclamat l'absolució de tots ells i han declarat que l'estat espanyol empresona per ideologia i no per fets delictius.Encara que no s'hagi omplert tota la plaça, el degoteig de persones ha estat constant. Un veí dels edificis que envolten la plaça ha tret una mànega pel balcó i ha ruixat als manifestants, tal com es pot veure en el vídeo que ha realitzat el periodista de Betevé, Sergi Unanue.

