Oriol Junqueras i 200 personalitats més demanen el Nobel de Literatura per a Lorca a títol pòstum

Unes 200 personalitats del món de la política, la cultura, les arts i les lletres han presentat una petició per guardonar amb el Premi Nobel de Literatura, pòstumament, a Federico García Lorca. La proposta es va presentar ahir divendres, a la Granada natal del poeta, amb la presència de Baltasar Garzón, i el cantautor Juan Pinilla, entre d'altres.El president d'ERC, Oriol Junqueras, és un dels firmants d'aquesta petició, que també commemora els 120 anys del neixament de Lorca. Les normes actuals del premi Nobel són clares. No es pot guardonar a cap persona que hagi mort, ni tan sols en ocasions excepcionals. Aquesta circumstància no ha tirat enrere als impulsors de la proposta. "És un poeta de mort impossible" van afirmar els participants de l'acte a la ciutat andalusa, on es va llegir un manifest en honor del poeta.Entre els firmants, a part de Junqueras, hi trobem els líders polítics Pablo Iglesias, Alberto Garzón o l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. També hi firmen els actors Javier Bardem, José Sacristán o Loles Leon, entre molts altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)