Crida per fer viral arreu del món un colpidor vídeo sobre els presos polítics

La xarxa s'ha mobilitzat per fer córrer un vídeo produït pel col·lectiu The Yellows Catalonia, en què es mostren els polítics catalans empresonats a les presons espanyoles, on s'adjunta un missatge de cada un i cada una d'elles. L'objectiu és fer arribar el seu missatge arreu, però també difondre la situació que viuen per haver defensat els seus idearis i els de les persones que els van votar en unes eleccions. La crida l'ha fet Аnonymous Catalonia: