​Rivera s'obre a reformar la Constitució però no a «inventar-se una nació de nacions»

Sí, hay que reformar la Constitución para suprimir aforamientos, reformar o cerrar el Senado o cambiar el sistema electoral, todo lo que PSOE-PP han bloqueado. Pero no para inventarse una nación de naciones, sino para reforzar la nación de ciudadanos libres e iguales. https://t.co/JQKfGRyIyY — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de juny de 2018

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha admès que cal reformar la Constitució Espanyola però ha negat que hagi de ser per "inventar-se una nació de nacions". En una publicació a Twitter, Rivera ha afirmat que la reforma de la Carta Magna ha de ser per reforçar la nació de ciutadans "lliures i iguals", per "suprimir" els aforaments, "reformar o tancar" el Senat o canviar el sistema electoral.Uns aspectes, que segons Rivera, tant el PP com el PSOE "han bloquejat". El diputat del Congrés ha fet la piulada després que la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, hagi apostat aquest dissabte per una reforma de la Constitució "urgent, viable i desitjable" per avançar cap a un model federal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)