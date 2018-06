Atac als cartells del carrer dedicat als presos polítics de Sabadell

El carrer amb el cartell dels presos polítics. Foto: Albert Segura

No tothom creu que els presos polítics hagin de poder ser alliberats o, senzillament, apropats a casa seva, a Catalunya. Una mostra d'això és l'atac que aquest dissabte ha patit el carrer Tres Creus, on una iniciativa ciutadana va rebatejar la via el passat mes de maig, de manera simbòlica com a carrer dels Presos Polítics, col·locant-hi cartells a sobre dels oficials on s'indica el nom oficial.L'atac s'ha materialitzat en pintades vermelles damunt del cartell, que fan inviable qualsevol intent de llegir amb claredat què hi posa.

