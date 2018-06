Belloch, exministre socialista: «El separatisme només l'arreglen els jutges o la Guàrdia Civil»

"Serà inevitable l'aplicació del 155 un altre cop". Juan Alberto Belloch, antic ministre de l'Interior i Justícia amb el govern de Felipe González, ha realitzat aquestes contundents afirmacions en una entrevista a l'agència EFE. Belloch augura que els independentistes "tornaran a iniciar un procés separatista" i això desembocarà en tornar a aplicar l'article.L'exalcalde de Saragossa admet que una reforma Constitucional hagués estat possible "però això mai satisfarà als independentistes". Per això mateix, etziba contundent que "això només ho arreglen els jutges o la Guàrdia Civil". Belloch afirma que el temps pel diàleg "ja s'ha acabat", no obstant això, afirma que la sentència del Tribunal Constitucional que derogava l'Estatut era un "disbarat".

