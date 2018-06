ENQUESTA El Govern de Torra ha de desobeir?

El diputat i portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Carles Riera, ha estat taxatiu aquest divendres amb els partits independentistes majoritaris en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio . Demana, tant a JxCAT com a ERC, que tornin a defensar la mobilització "permanent i continuada" als carrers i "torna a la desobediència". Riera alerta que les dues formacions sobiranistes estan caminant "per la via autonomista". El Govern de Torra ha d'estar disposat a desobeïr, tal com demanen els anticapitalistes? Participa a l'enquesta de

