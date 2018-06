Andreu Buenafuente i Sílvia Abril presentaran la gala dels Premis Goya 2018

Els catalans Andreu Buenafuente i Sílvia Abril seran els presentadors de la gala dels Premis Goya 2018. El nou president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, escollit aquest dissabte, ho ha confirmat en una roda de premsa. "Estem veritablement orgullosos. Els dos són fantàstics" afirma Barroso. "Són uns veritables showman i showgirl".El president de l'Academia espanyola ha deixat diverses variables enlaire. En primer lloc, on se celebrarà la gala. "En principi a Madrid" ha començat a explicar "però hi ha dues ciutats més com a opcions que m'agradaria dir, però no puc". Només va haver-hi un cop que la gala no es va celebrar a la capital espanyola. Va ser el 2000, a Barcelona.La segona incògnita, menys imprevisible, és quan se celebrarà l'esdeveniment. "Previsiblement el dia 2 de febrer" ha comentat Barroso. Aquest cop, a diferència de l'any passat, la producció de la gala tornarà a estar a càrrec de l'Acadèmia i no de forma externa.

