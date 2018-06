Arrimadas avisa Sánchez que parlar amb Torra no és parlar «amb tot Catalunya»

La presidenta de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha visitat la ciutat osonenca de Vic on ha estat rebuda amb una manifestació independentista de rebuig . Entre càntics de "fora feixistes", "1 d'octubre ni oblit ni perdó", la cap de l'oposició ha fet un avís molt clar al nou president del govern, Pedro Sánchez. Arrimadas afirma que "aixecar el control de les finances de la Generalitat es tracta d'una hipoteca i un favor retornat".La líder de Ciutadans ha dit la seva, després de saber-se que els dos presidents es reuniran més d'hora que tard: "Sánchez confon parlar amb Torra, amb parlar amb tot Catalunya. I ha de saber que estarà parlant amb el representant del separatisme, i no de tots els catalans". La comitiva taronja ha anat responent els càntics amb altres propis, com "llibertat, llibertat". Els diputats Carlos Carrizosa i Fernando de Páramo han acompanyat Arrimadas.Ciutadans ha denunciat una "discriminació" per part del consistori de Vic, després de sol·licitar permís per celebrar un acte polític a la capital d'Osona, denegat per l'Ajuntament. Ho reclamen ja que se senten desplaçats quan l'administració va permetre l'acte de suport a Marta Rovira el passat 26 de maig. "En aquest cas, l'ajuntament separatista no va trobar cap problema per poder donar un permís. Però quan ho demana el partit que ha guanyat les eleccions, un partit que no és independentista, ja veiem quin és el concepte que alguns tenen de Catalunya", ha etzibat la líder de C's.

