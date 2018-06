Errejón reclama al nou Fiscal General l'acostament dels presos a Catalunya

El diputat i secretari polític de Podem, Iñigo Errejón, ha demanat l'acostament dels presos polítics catalans a centres penitenciaris de Catalunya. En una conversa amb la periodista Gemma Nierga, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Errejón afirma que aquest ha de ser el primer pas per desfer "les mesures d'excepció" que se'ls hi ha imposat.



La seva petició va dirigida al que serà Fiscal General de l'Estat, nomenament que encara ha de donar a conèixer el govern de Pedro Sánchez. Errejón sosté que aquesta rebaixa de mesures s'ha de fer per raons "democràtiques i humanitàries". El que serà candidat a les autonòmiques de la Comunitat de Madrid ha acabat afirmant: "la regeneració democràtica d'Espanya no té solució si prèviament no s'aborda el conflicte de Catalunya".

