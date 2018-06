FOTO El «selfie de l'estelada» d'Inés Arrimadas

Tensió a Vic per la primera visita d'Inés Arrimadas. Tot i la prohibició de l'Ajuntament de Vic de fer un acte -perquè està fora de campanya electoral-, Ciutadans ha decidit atendre als mitjans de comunicació aquest migdia a la plaça de la Catedral. Tal com explicava Arrimadas, "avui Ciutadans hauria d'estar celebrant un acte, però l'Ajuntament -governat per partits separatistes- ha decidit no ha donar-nos permís, tot i així sí que es va donar permís per fer-ne un de separatista". La líder de Ciutadans es referia l'acte organitzat pel Moviment 30/03 en suport a la política vigatana exiliada Marta Rovira, on hi van participar milers de persones Rere un cordó policial -s'hi han desplaçat 4 dotacions de Mossos d'Esquadra- un centenar de manifestants escridassaven a la cinquantena de persones que estaven al voltant d'Arrimadas, Carlos Carrizoza i Fernando de Páramo, entre altres. "Fora feixistes", "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó", "Marta Rovira et volem a casa" o "Els carrers seran sempre nostres" han estat alguns dels càntics que s'han pogut sentir. "Els separatistes es pensen que els municipis, places, platges i el Palau de la Generalitat són seus" ha dit."Seguirem defensant el nostre projecte d'una Catalunya unida que no hagi de veure aquesta fractura social", apuntava Arrimadas, en referència a la concentració que hi havia rere la policia. Tot i així, minuts després, tal com es pot veure en el vídeo, ha participat en l'intercanvi de càntics amb els manifestants. La visita oficial de la líder de Ciutadans a Vic ha durat poc més de mitja hora.Ciutadans va ser la tercera força a Osona en les eleccions del 21-D, amb un 11,5% dels vots, per darrere de JxCat (46%) i ERC (25%). La formació taronja va escalar entre les opcions preferides pels osonencs malgrat no disposar d'estructura de partit a la comarca, on no compta amb cap regidor. Amb les municipals del 2019 a l'horitzó, el partit ja ha constituït grups a Vic i Manlleu "La implantació del partit segueix creixent", deia la líder del partit, apuntant que "estem convençuts que les propers eleccions municipals Ciutadans multiplicarà la seva representació a tot arreu i també a Osona". L'epicentre de l'operatiu polític no és a la comarca, el desplegament territorial és pensat des del Vallès Oriental. Els grups de treball es piloten des de l'agrupació de Granollers, que compta amb més estructura. Està previst que la formació es dirigeixi des de Vic, quan els grups estiguin més consolidats. Encara no s'han donat a conèixer les cares que encapçalaran les llistes a Osona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)