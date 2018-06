La CUP crida ara a mobilitzar-se al carrer per pressionar JxCat i ERC

El diputat i portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Carles Riera, ha estat taxatiu amb els partits independentistes majoritaris en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio . Demana, tant a Junts per Catalunya com a Esquerra Republicana, que tornin a defensar la mobilització "permanent i continuada" als carrers. Riera alerta que les dues formacions sobiranistes estan caminant "per la via autonomista"."L'independentisme es troba en una cruïlla" afirma Carles Riera. "Cal que tornem a una lògica de desobediència civil no violenta a escala nacional i local". Aquesta desobediència, apunta Riera, s'ha de dirigir tant a l'Estat com als partits majoritaris. El viratge "autonomista" del que acusa el portaveu de la CUP pot derivar de la fatiga, el cansament i la decepció".Tant Carles Riera com la CUP no veuen amb molt bons ulls el nou govern espanyol: ""Pel que és l'estat espanyol, Pedro Sánchez pot suposar una esperança. Pel que fa a nosaltres, no tinc cap esperança que canviï res". Molt crític amb el PSOE, que considera el govern de Sánchez "una altra cara del règim del 78". En aquesta línia, avisa al President Torra que els seus gestos "no semblen que camini cap a la República".