El Govern començarà a utilitzar drons en el dia a dia

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dissabte que el Govern impulsarà, des del seu departament, "una licitació per incorporar la tecnologia dels drons en el sí de l’administració". L'objectiu és impulsar la millora i eficiència en els departaments i organismes de la Generalitat.En aquest sentit, la seva aplicació es durà a terme per a usos de seguretat, medi ambient o agricultura. La finalitat és, segons el conseller, "dotar el país d’una infraestructura de primer nivell per fer-hi proves de drons de tipus civil, que contribueixi a consolidar el creixement i posicionament internacional d’un sector molt ben posicionat i amb un gran potencial de futur a Catalunya i al món".Actualment els Mossos d'Esquadra ja compten amb una divisió que treballa amb aquest tipus d'aparells amb l'objectiu de controlar des de l'aire espasi determinats en celebracions o cites en què s'hi espera una gran quantitat de persones. Aquest va ser el cas de la darrera edició del Mobile World Congress , on el cos policial va mostrar públicament l'ús dels aparells.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)