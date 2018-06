La hilarant (i inversemblant) proposta que estan rebent els alcaldes catalans

Fent d’alcalde veus de tot.. però fins ara no havia rebut un correu amb aquesta proposta: “somos un programa de TV en el que estamos buscando ALCALDES SOLTEROS de pequeños pueblos, municipios o pedanías con ganas de encontrar el amor y promocionar su tierra en televisión.” 😆 — Josep Maria Tost🎗 (@josepmariatost) 8 de junio de 2018

Per cert, si algú li interessa tinc el contacte de la productora. — Josep Maria Tost🎗 (@josepmariatost) 8 de junio de 2018

A mi també m’han trucat 👀 — Isaac Peraire Soler🎗 (@isaacperaire) 8 de junio de 2018

Curiós, sorprenent i increïble. Aquest són els adjectius que podrien descriure el correu electrònic que ha rebut l'alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tost, i que ha explicat a través de les xarxes socials.El batlle ha detallat que una productora de televisió es va posar en contacte amb ell i que el motiu era que es buscaven "alcaldes solters, de petits pobles, municipis o pedanies amb ganes de trobar l'amor i promocionar la seva terra a la televisió".Tost, amb to irònic, ha piulat que farà arribar el contacte de la productora a aquells alcaldes o alcaldesses interessats.Un dels batlles que ha respost, però no per demanar el telèfon és Isaac Peraire, alcalde de Prats de Lluçanès, qui afirma que també ha estat convidat a participar-hi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)