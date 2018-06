Operació conjunta entre els Mossos i la Policia Foral per resoldre 22 robatoris a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra han escapçat una organització criminal en un operatiu conjunt que ha permès resoldre 22 robatoris amb força en domicilis de Catalunya, Aragó i Navarra. L'operatiu ha permès detenir el líder de l'organització, un home de 49 anys, i un altre membre del grup de 23.També s'han identificat altres sis membres de l'organització, pels quals s'han demanat sis ordres de crida i cerca. A tots ells, de nacionalitat albanesa, se'ls considera presumptes autors de set robatoris amb força a Catalunya, tres a l'Aragó i dotze a Navarra. En una segona fase de l'operació es van detenir tres homes de nacionalitat romanesa que donaven suport al grup venent el material sostret dels domicilis.La investigació es va iniciar la segona quinzena del mes de febrer quan els Mossos van detectar que a la zona de ponent s'hi havien produït un seguit de robatoris que seguien un mateix modus operandi: els lladres escollien cases aïllades ubicades fora del nucli urbà i en urbanitzacions properes a vies interurbanes ràpides.Els robatoris principalment els cometien en la franja horària de tarda o nit. Per fer-ho escalaven les tanques perimetrals de les cases i posteriorment forçaven les portes o finestres per accedir als domicilis. L'objectiu principal eren els diners en efectiu, les joies i els rellotges d’alta gamma.Els investigadors van determinar que abans de cometre els robatoris el grup realitzava un reconeixement previ de la zona per escollir els possibles objectius. Un cop decidit el dia que violentaven els domicilis preparaven el robatori. Mentre un dels membres, que també feia de conductor, controlava l'exterior els altres accedien als immobles.La investigació va permetre identificar el líder del grup, un home de nacionalitat albanesa que ja havia estat detingut per fets similars i que feia poc havia sortit de presó. La investigació va determinar que havia reclutat a diverses persones al seu país d'origen per a què es dediquessin a cometre aquest tipus d’il·lícits a Catalunya.Les indagacions policials van determinar que el líder havia establert fins a tres grups diferents per operar i que ell mateix s'encarregava de proporcionar allotjament als seus integrants. Els facilitava els vehicles i marcava les zones on havien d'efectuar els robatoris. També hi participava activament però, amb l’objectiu de dificultar l'acció policial, només participava en assalts a domicilis que es feien fora de Catalunya, principalment en cases ubicades en petits municipis navarresos i de la franja d'Aragó.Davant d’aquests fets es va establir un equip d'investigació conjunt entre la DIC dels Mossos d'Esquadra i l'Àrea d'Investigació Criminal de la Policia Foral de Navarra. El treball coordinat entre els dos cossos policials va permetre la identificació dels autors dels robatoris comesos a Navarra i la detenció a Lleida del líder de l'organització i un altre membre del grup el dia 21 d'abril, quan tornaven de cometre un robatori en un domicili d’Alcañiz.En el moment de la detenció els agents van intervenir joies i rellotges procedents del domicili violentat. El 22 d'abril els agents van realitzar dues entrades als domicilis que els detinguts tenien a Lleida, on es van intervenir diners en efectiu, documentació i joies procedents dels robatoris.Gràcies a la informació aconseguida pels agents en aquesta primera fase de la investigació es va establir que l'organització donava sortida al material sostret mitjançant un segon grup de persones de nacionalitat romanesa que es dedicaven a comprar la mercaderia des d'un domicili de Ciutat Vella per enviar-la posteriorment a Romania on era revenuda.El 30 de maig es va establir un segon operatiu policial conjunt que va permetre detenir els tres receptadors. El mateix dia es va realitzar l'entrada i escorcoll al seu domicili on els policies van localitzar onze telèfons mòbils d’última generació i vuit rellotges d’alta gamma valorats en 50.000 euros i més de 15.000 euros en efectiu. Aquest material es suma als diamants i rellotges per valor de 96.000 euros que els policies ja havien intervingut al llarg de la investigació.Tots els arrestats van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció Número 1 de Cervera entre el 23 d'abril i l'1 de juny. El jutge va decretar l'ingrés a presó per a tots ells. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)