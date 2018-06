Catalunya Ràdio respira amb el nou Govern i aposta per renovar Mònica Terribas

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, s'ha mostrat partidari que, una vegada confirmada l'aportació extraordinària del Govern per a la CCMA de 20,4 milions d'euros per compensar el canvi de criteri de l'IVA, cal assegurar les apostes de la graella. "Aixecat el 155 i amb la partida per compensar l'IVA, és el moment que des de la CCMA procedim a renovar Mònica Terribas per dirigir El Matí de Catalunya Ràdio la propera temporada", ha explicat en una entrevista a l'ACN.En aquest sentit, creu que els resultats del darrer EGM, que van atorgar a l'espai la millor dada de la història amb 574.000 oients, l'avalen. Així mateix, també es mostra partidari de mantenir a la programació en vistes a la temporada 2018-2019 propostes com l'Estat de Gràcia, el Popap, el 'Catalunya Migdia' amb Òscar Fernàndez i Empar Moliner, l'APM? o el Tot costa, que "s'estan consolidant" i tenen "bona resposta" per part de l'audiència.El director de Catalunya Ràdio ha celebrat l'arribada de la partida de l'executiu, que permet evitar el "daltabaix" pel canvi de criteri de l'IVA que va impulsar per l'exministre Montoro i que ha "amenaçat" la continuïtat de les graelles de TV3 i Catalunya Ràdio, així com de "molts projectes" nous.Gordillo fa un balanç positiu dels canvis a la graella impulsats sota la seva direcció en les franges de matí, migdia i tarda i que inclouen, entre d'altres, programes com el Popap o l'APM?, així com el Catalunya Migdia amb Òscar Fernandez i Empar Moliner, que considera que es consolida com "l'informatiu més escoltat". Quan al Tot costa, Gordillo també ha argumentat que les xifres de l'EGM son bones i que l'espai "s'està consolidant"."La ràdio és lenta, fa dos anys vam fer una sèrie d'apostes que estan tenint el seu reconeixement a l'EGM", ha especificat.El primer consell executiu del Govern va aprovar aquest dijous destinar una aportació extraordinària de 20,4 milions d'euros als mitjans públics per afrontar els problemes financers derivats dels canvis en la tributació de l'IVA aprovat pel govern espanyol al novembre i que posava en risc la programació de la temporada que ve. Tot i que el Govern estarà amb els pressupostos prorrogats, l'aportació pot ser una realitat perquè es tracta d'una "despesa sobrevinguda".Amb tot, no és l'únic forat que hauran d'afrontar els comptes de l'ens públic, ja que s'hi ha de sumar 7 milions d'euros del dèficit generat el 2017 i 12 milions més per la reducció dels ingressos publicitaris pressupostats. En total, la xifra ascendeix als 39,4 milions d'euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)