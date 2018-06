Gràciesl #MajorTrapero Comprenc i respecto la teva decisió de no tornar a assumir les funcions de Cap del CME en benefici del bon funcionament del Cos davant la teva situació processal. La teva tasca al servei de la ciutadania de Catalunya i el teu respecte cap al Cos és exemplar — Miquel Buch (@MiquelBuch) 9 de juny de 2018

Ahir em vaig reunir al Palau amb el Major Trapero per oferir-li tornar a exercir les seves funcions. Respecto la seva decisió. Però vull agrair-li, sobretot, la seva tasca de servei exemplar a la ciutadania en tot moment, en circumstàncies excepcionals. Moltes gràcies, Major! — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 9 de juny de 2018

Josep Lluís Trapero renuncia a ser restituït com a cap dels Mossos. Ja amb el 155 tombat, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, es van reunir aquest divendres amb l'exresponsable de la policia catalana, cessat immediatament després que l'Estat intervingués l'autonomia de la Generalitat, i li van oferir recuperar el càrrec. Trapero, però, ha decidit declinar l'oferiment.L'excap dels Mossos d'Esquadra està processat per un delicte d'organització criminal i dos de sedició pels fets del 20 de setembre i també per l'1-O . Així ho va dictaminar la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela a finals de maig, quan va tanca la instrucció i va enviar la causa a la secció primera, que els ha de jutjar.Trapero ha argumentat al president de la Generalitat que, per no afectar a la seva situació processal, la millor opció és no acceptar l'oferta. Tal com han informat els Mossos a través d'un comunicat, l'exresponsable considera que donar un sí per resposta no hagués beneficiat el funcionalment de l'organització policial ni tampoc la seva situació personal."La teva tasca al servei de la ciutadania de Catalunya i el teu respecte cap al cos és exemplar". Amb aquestes paraules s'ha expressat a través de Twitter el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha transmès a Trapero el seu "respecte" i comprensió per haver declinat l'oferta de la Generalitat.S'ha expressat en la mateixa línia, també a través de Twitter, el president Quim Torra, qui ha volgut agraïr la bona feina i els serveis prestats a Trapero "en circumnstàncies excepcionals".Tot i aquesta decisió, Trapero continuarà exercint amb normalitat les seves funcions actuals en el si dels Mossos, a ordres dels responsables del Departament d'Interior i el comissari en cap de la policia catalana.

