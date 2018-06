Apareix un llaç groc en una sèrie d'Antena 3 i l'espanyolisme embogeix

@antena3com en el episodio de hoy de "Amar es para Siempre" @A3AmarSiempre nos han colado un lazo amarillo dejando clara su posición política. Yo voy a dejar clara la mía y dejaré de ver la serie. pic.twitter.com/9F4pFIs1Wa — Julián García (@Maskleto) 5 de juny de 2018

¿¿Desde cuando una serie española para todos los españoles entra en politica independentista catalana luciendo un lazo amarillo una de las protagonistas??. - Amar es para siempre - al mediodia en Antena3, no se sabia de lazos amarillos 1968. Casualidad.

No se lo cree nadie — jose maria (@gilarana555) 4 de juny de 2018

Homenaje en 'Amar es para siempre' al lazo amarillo separatista — Saw BoYz Dembow (@juniorfresh02) 7 de juny de 2018

Graciosos los tipejos de Antena 3 del grupo Planeta. Desde hace dias en el culebron del mediodia "amar es para siempre", un personaje porta la porqueria del lazo amarillo como broche.



Estos son los de la Sexta, Antena3, Onda Cero https://t.co/B8EawGrjmT vía @DolcaCatalunya — Aldebaran (@Aldabaran2) 8 de juny de 2018

Nova polèmica a Twitter amb el símbol dels presos polítics com a protagonista. En aquesta ocasió el centre de la diana de les crítiques ha estat la sèrie Amar es para siempre d'Antena 3. Darrere hi ha la productora catalana Diagonal TV, que ha rebut diverses crítiques perquè, en un dels darrers capítols, un personatge apareix en pantalla amb un llaç daurat a la solapa.Malgrat que la sèrie se situi als anys setanta i, per tant, defugi de qualsevol lligam amb l'actualitat, Twitter s'ha omplert de comentaris. La immensa majoria són força crítics i titllen el complement de "prescindible" i "provocatiu".

