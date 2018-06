El clatellot del cantant de Love of Lesbian a Arrimadas

El grup Love of Lesbian compleix 20 anys aquest 2018 i per celebrar-ho actuarà per partida doble al Liceu, on aprofitarà també per girar el seu nou disc. En una entrevista publicada a El Periódico , Santi Balmes assegura que "ara mateix, faria un disc molt polític" i que aquest estaria "impregnat" de tota la "ràbia que portem a sobre".L'artista és especialment contundent amb Ciutadans. En la mateixa conversa, Balmes carrega contra el discurs polític d'Albert Rivera i Inés Arrimadas: "Quan escolto a algú de Ciutadans dient que hi ha famílies que s'han trencat pel procés, penso que serien famílies que no es devien estimar massa".La veu principal de Love of Lesbian defineix el grup com una banda "d'esquerres" que intenta "viure de la manera més íntegra el seu dia a dia" i afirma que algunes piulades del líder de Ciutadans el fan anar a dormir "de mala llet".

