S'esfondra parcialment un edifici en mal estat a Pineda de Mar

Un edifici en mal estat s'ha esfondrat aquest divendres a la nit a Pineda de Mar, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'edifici està situat al carrer Església i el cos d'emergències ha rebut l'avís de la incidència cap a dos quarts de nou. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de la construcció.Tal com s'ha detallat des del departament de bombers, tampoc passava cap persona pel carrer en el moment de l'incident, per la qual cosa no hi ha hagut ferits. Amb tot, i com a mesura preventiva, s'ha desallotjat una casa pròxima a l'immoble esfondrat. Set dotacions dels Bombers s'han adreçat al lloc dels fets i han fet tasques d'inspecció i revisió.

