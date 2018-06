La lluita transgènere de l'aclamada «Una mujer fantástica» arriba als cinemes catalans

Projeccions d'Una mujer fantástica al Cicle Gaudí de Juny 2018 Badalona (Barcelonès) Teatre Principal 27 de juny 20.30

Berga (Berguedà) Teatre Patronat 21 de juny 20.30

Calella (Maresme) Sala Mozart 14 de juny 21.00

Cardedeu (Vallès Oriental) Esbarjo-Verdi 21 de juny 21.00

Cardona (Bages) Els Catòlics 21 de juny 20.30

Esparreguera (Baix Llobregat) Patronat Parroquial 21 de juny 20.30

Gelida (Alt Penedès) Centre Cultural 21 juny 20.00

Igualada (Anoia) Ateneu Cinema 21 de juny 20.00

Moià (Moianès) Espai Cultural Les Faixes 17 de juny 18.00

Rubí (Vallès Occidental) Teatre Munic. La Sala 21 de juny 21.00

Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) Ateneu Adrianenc 15 de juny 20.30

Sant Joan Despí (Baix Llobregat) Teatre Mercè Rodoreda 28 de juny 20.00

Torelló (Osona) Cinema El Casal 21 de juny 21.00

Vilanova i la Geltrú (Garraf) Teatre Principal 21 de juny 20.30

Besalú (la Garrotxa) Cal Tronc 29 de juny 20.30

Cadaqués (Alt Empordà) Teatre Art i Joia 30 de juny 19.00

Cassà de la Selva (Gironès) Sala Centre Recreatiu 17 de juny 18.00

La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) Cinema Mundial 17 de juny 19.00

Ribes de Freser (Ripollès) Cinema Catalunya 16 de juny 19.30

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) Casino Guixolenc 15 de juny 21.00

Santa Coloma de Farners (La Selva) Auditori Municipal 16 de juny 19.00

Alcover (Alt Camp) Convent de les Arts 27 de juny 19.00

Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) Centre Cultural Infant Pere 21 de juny 19.00

La Bisbal de Penedès (Baix Penedès) Sala Salbà del CC 24 de juny 19.00

Montblanc (Conca de Barberà) Cinema Casal Montblanquí 15 de juny 22.00

Sant Carles de la Ràpita (Montsià) Auditori Sixto Mir 21 de juny 21.00

Tortosa (Baix Ebre) Teatre Auditori Felip Pedrell 28 de juny 20.00

Almacelles (Segrià) Cinema El Casal 30 de juny 22.00

Cervera (Segarra) Sala Francesc Buireu 22 de juny 22.00

Juneda (Garrigues) Pendent de confirmació

Mollerussa (Pla d'Urgell) Sala d'actes Centre Cultural 30 de juny 20.00

El Cicle Gaudí programa aquest mes de juny una de les pel·lícules més aclamades i premiades de l'any, Una mujer fantástica . Guardonada amb l'Oscar a la Millor pel·lícula de parla no anglesa, amb el premi al Millor guió a Berlín, el Goya a Millor pel·lícula hispanoamericana, o l'Independent Spirit a Millor pel·lícula estrangera. La pel·lícula es pot veure a un preu assequible a 31 cinemes d'arreu del país ( consulta aquí el llistat de projeccions per municipi, comarca i data ).El film se centra en Marina, una jove cambrera aspirant a cantant i en Orlando, vint anys més gran, que planegen un futur junts. Després de la sobtada mort d’ell, ella haurà d’enfrontar-se a les sospites, prejudicis i violència de la seva família, que la considera una aberració per ser una dona transgènere. Marina haurà de lluitar i resistir per arribar a ser una dona fantàstica.Sebastián Lello, director del film, posa el focus en la força de voluntat d'un personatge, Marina, que no es rendeix i que intenta superar tots els obstacles que li posa el sistema per acceptar-se tal com és. L'actriu Daniela Vega ho broda, en un paper on es vesteix d'heroïna per demostrar tota la seva dignitat en oposició a un món que no l'accepta, fent ús de la resistència, de la convicció, i de la passió per voler ser.Dirigida per Sebastián Lelio, amb guió d'ell mateix i de Gonzalo Maza, la pel·lícula compta amb les interpretacions de Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro Goic, Antonia Zegers. Un drama apassionat sobre una realitat que encara és massa invisible.Després de la consolidació dels Premis Gaudí com a gran festa del sector, l'objectiu de l' Acadèmia del Cinema Català és donar continuïtat i projecció al talent del país amb un circuit de projeccions estable. Amb aquest propòsit va néixer, l'any 2016, el Cicle Gaudí Amb la premissa de portar una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a diferents localitats, un cop al mes i a un preu molt ajustat. La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de les quatre diputacions. A continuació, el llistat de projeccions d'Una mujer fantástica per localitat, comarca i data.