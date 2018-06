VÍDEOS Imma Puig Antich: «Tenim una democràcia amb molta merda sota l'estora»

📽️ Quan fa un any del tancament de la #Model @catalannews ha parlat amb dues germanes de Salvador Puig Antich, Imma i Carme. Aquí, unes imatges que recullen el moment #ACNinforma pic.twitter.com/K8dzre6Apu — ACN (@agenciaacn) June 8, 2018

Totes dues han entrat aquest divendres, quan es compleix el primer any del tancament de la presó, al recinte on van executar el seu germà un 2 de març del 1974. "Cada vegada que entrem aquí és un trasbals", admet la Carme, que recorda que venien "cada setmana dos dies durant 20 minuts" i que després hi van ser 12 hores, a la capella. "Ho recordem com a bestial, perquè no només va ser executat, sinó que va ser al garrot vil, que és el més bèstia que hi ha, és una cosa medieval", indica l'Imma.Les germanes de Puig Antich reivindiquen que queda molta feina per fer per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió del franquisme, no només la del seu germà. "És un tema difícil i llarg, durant molts anys no es va fer absolutament res de res", diu l'Imma. Els primers esforços, recorda, van arribar de mans de "particulars" i de la "gent del carrer". "Però a nivell estatal no s'ha fet res", insisteix."La transició no es va fer bé, es van anar tapant, i tot el que hi havia del franquisme es va tapar. Tenim una democràcia amb molta merda sota l'estora, i fins que no hi hagi neteja sota l'estora, no pel Salvador, sinó per tota la quantitat de gent que van matar en aquella època...", reflexiona. Segons ella, "hi ha gent que penca" per la memòria històrica però l'actual "és una democràcia que no està neta, que no està consolidada". "I ho estem veient aquests dies", afirma, en referència a l'empresonament de polítics catalans.El programa, en anglès i fet des de l'interior de la Model, explora el passat de la presó i el seu futur, i inclou també converses amb els veïns sobre com el tancament del recinte penitenciari afecta el barri o les activitats de caire cultural i reivindicatiu que s'hi ha organitzat en els darrers 12 mesos.