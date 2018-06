El nou director de Seguretat Nacional espanyol creu en els ovnis

No hay ninguna confirmación. Pero como militar, estoy siempre dispuesto a servir a España y los españoles en el puesto que se me encomiende. Y sería un inmenso honor hacerlo un puesto de tamaña responsabilidad. https://t.co/tXMNLBhQGE — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) 7 de juny de 2018

¿De verdad @sanchezcastejon pretende poner nuestra Seguridad Nacional en manos de este hombre? https://t.co/6SbJ68ypCJ — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 7 de junio de 2018

El nou Director de Seguretat Nacional de l'estat espanyol, Pedro Baños, és un creient dels ovnis. El coronel de l'exèrcit és molt conegut per les seves aparicions televisives, sobretot al programa Cuarto Milenio, on va arribar a afirmar que els ovnis existeixen i hi ha estats que els han fet servir com a arma. Baños ha respost a les afirmacions que ha avançat El País amb una piulada al Twitter:El militar també és un gran defensor de Rússia. Baños afirma que el país de l'est d'Europa "té tot el que nosaltres necessitem". És un gran defensor de Putin, de la gestió russa en el conflicte de Síria i ha col·laborat diverses vegades amb els mitjans russos Sputnik i RT.Segons recull Europa Press, diversos integrants dels dos partits s'han negat en rodó que Pedro Sánchez nomeni a Baños com a nou director de Seguretat Nacional espanyol. Per part dels populars, el portaveu del PP al Parlament Europeu ha demanat al president espanyol que no designi Baños perquè "els seus posicionaments públics a favor del Kremlin plantegen molts dubtes perquè sigui un càrrec de tanta responsabilitat". De la mateixa manera, el dirigent de Ciutadans Juan Carlos Girauta ha a fet un tuit irònic sobre el nou càrrec del govern espanyol:Per altra banda, el presentador de Cuarto Milenio, programa d'afers paranormals, Iker Jiménez, ha publicat un vídeo a YouTube per defensar el coronel Baños, qui va ser col·laborador seu.

