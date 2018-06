VÍDEO El parlament gallec prohibeix dir que el PP està condemnat per corrupció

El PP de Galícia es nega en rodó a què el titllin de corrupte. Així ho ha sentenciat gràcies al Parlament Gallec, presidit pel mateix partit, mitjançant un informe jurídic. Aquest document el va demanar el president de la cambra gallega, Miguel Ángel Santalices, afirmant que "l'avala" en prohibir que es digui que "el PP ha estat condemnat per corrupció".A la sessió de control que ho va desembocar tot es va tractar la sentència del cas Gürtel, que va provar l'existència d'una caixa B al PP i va condemnar el partit a pagar una multa per haver-se lucrat il·legalment . Com es pot veure en aquest vídeo que va publicar El País, el preisdent delFeijóova demanar "no manipular la sentència".Els grups de l'oposició han esclatat en indignació, indignats i senes èxit, que Santalices els hi entregués l'informe. Tant En Marea, com el PSdeG com el BNG van interpel·lar el president de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, en una sessió de control el passat dimecres. Feijóo va contestar amb vehemència que "no permetria que es difamés el PP com a condemnat per corrupció".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)