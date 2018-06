​Més de 600 afectats reclamen pel tancament de les clíniques iDental

La clínica iDental de Girona ha tancat les portes aquest dijous, de la mateixa manera que ho han fet les darreres setmanes les clíniques que la mateixa cadena tenia a Tarragona i Barcelona. El tancament ha agafat per sorpresa els pacients de la clínica que han començat a mobilitzar-se per demanar solucions. El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha explicat a l'ACN que Consum ha recollit unes 630 reclamacions i els Mossos d'Esquadra unes 300 denúncies de persones que s'han trobat en aquesta situació, els últims dies. El president del COEC, Toni Gómez, ha detallat que el mateix col·legi ha presentat una querella contra iDental per delictes contra la salut pública, estafa i publicitat enganyosa.De fet, el mateix COEC recomana a tots els afectats posar la denúncia per poder cancel·lar el contracte de finançament que lliga aquests pacients a la clínica iDental, finançament per a tractaments que en molts casos encara no s'han efectuat. Gómez també ha recomanat demanar un informe pericial de l'estat de salut bucodental per poder acreditar-ho a l'hora de demanar la responsabilitat a les asseguradores.En aquest sentit, Gómez critica que des de Consum es proposi que siguin els dentistes qui facin peritatges gratuïts, quan són serveis pels quals es paguen entre 300 i 500 euros, ja que considera que l'administració era coneixedora d'aquesta situació, després del tancament fa dos anys de Funnydent, i que en canvi, no havia pres cap mesura urgent per evitar-ho.Així, Gómez lamenta que el cas danya la imatge de la professió de dentista però recalca que no és mala praxi professional sinó empresarial, ja que s'ha permès que una empresa faci negoci en l'àmbit de la salut, una situació encara més greu en aquest cas, perquè considera que s'ha fet ''mercantilització de la pobresa'' en promocionar ''odontologia social'' i per tant, atraure persones amb pocs recursos que havien de finançar els tractaments per poder-hi accedir, ja que les prestacions públiques són ''inexistents'', en aquest camp.A banda dels pacients afectats pels tancaments, el COEC calcula que fins a 200 professionals, alguns encara formant-se, es quedaran sense feina. Els afectats ja s'han començat a mobilitzar. S'han constituït en plataforma i es preveu una concentració dilluns a Girona i una altra el dia 22 de juny a Barcelona, davant el Departament de Salut.

