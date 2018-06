Barcelona és la ciutat europea on es consumeix més cocaïna

Barcelona és la capital europea líder en consum de cocaïna. Així ho relata un informe de la Comissió Europea sobre el consum de drogues, amb especial èmfasi les il·legals, analitzant les aigües residuals de 60 ciutats europees. La ciutat catalana és la número u per davant de Zurich, Amsterdam i Berlín. No només lidera aquest rànquing, sinó que la ciutat comtal és la primera en consum d'èxtasis.Aquest informe, però, no recull cap dada sobre grans ciutats com Londres o Madrid. Les seves absències no estan justificades però en xifres d'estats, l'espanyol és el segon en consum de cocaïna. En aquest cas, irònicament, només ha estat superat pel Regne Unit.La Comissió Europea també subratlla altres dades rellevants. La droga il·legal més popular a tot el continent europeu segueix sent el cànnabis. Espanya n'és una gran consumidora, amb un 30% de la població, per sobre d'un país com els Països Baixos (25%) on la marihuana és legal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)