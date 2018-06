Paluzie diu a Londres que l'ANC «està abocant més esforços» a la internacionalització

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat des de Londres que l'entitat impulsarà més acció "exterior" i de "defensa" en l'àmbit internacional sota el seu mandat. "Hi estem abocant molts esforços" ha assegurat Paluzie, que ha afirmat que "en l'etapa prèvia" de l'ANC la internacionalització "no va ser un eix estratègic". En aquest sentit, ha destacat "la importància" que tenen les representacions internacionals de l'ANC i ha dit que en la "nova etapa" volen aprofitar més "aquesta capil·laritat". "Tenim gent molt bona a moltes ciutats del món", ha afirmat.D'altra banda, Paluzie ha avançat que les accions "de defensa", com la demanda que es va interposar a les Nacions Unides, "s'incrementaran". "Hi haurà altres tipus d'accions que encara no són públiques perquè les hem d'anar coordinant amb altres entitats", ha afirmat.L'actual presidenta de l'ANC ha participat aquest divendres en un acte a la capital britànica amb Clara Ponsatí, Antoni Castellà i altres convidats, on s'ha fet un repàs de l'acció exterior de l'independentisme i s'ha assenyalat que caldria reforçar la internacionalització per "impulsar la república".L'acte ha coincidit amb la presentació al parlament britànic d'una moció que dona suport a l'inici del diàleg entre els nous governs a Catalunya i Espanya. El text està impulsat pel Partit Nacional Escocès i en les properes setmanes els seus impulsors buscaran que aconsegueixi signatures de diputats de diversos partits. Precisament dijous Paluzie va ser al parlament britànic per exposar davant d'un grup de diputats la situació que, des del punt de vista de l'ANC, viu Catalunya.

