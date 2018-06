VÍDEO Deu anys de «Mediterràniament»: una dècada de l'anunci més esperat de l'estiu

Oriol Pla i Michelle Jenner protagonitzen «Àlex i Júlia». Foto: Estrella Damm

Sembla que era ahir, quan Estrella Damm llançava el primer videoclip de la campanya Mediterràniament . Sonavai Formentera emergia com la gran illa del bon temps, de la festa, de la vida mediterrània i, sobretot, de la música. Sembla mentida, però ja han passat deu anys.Per celebrar l'efemèride, aquest estiu la companyia cervesera ha tornat on va començar tot –a Formentera– per enregistrar la nova campanya. Aquest dilluns, després de dies d'espera, s'ha estrenat el curt Àlex i Júlia protagonitzat pels actors Oriol Pla i Michelle Jenner, i amb la direcció de Dani de la Orden.L'anunci, sens dubte el més esperat de l'estiu, és un autèntic tribut a la campanya Formentera de fa una dècada. En aquest sentit es recuperen els suecs Billie The Vision and The Dancers, en un curtmetratge que, a banda de posar en valor l'estil de vida mediterrani, és un autèntic homenatge a la música.A l'espot es poden escoltar algunes cançons d'anys anteriors com la famosa Summercat (Billie The Vision and The Dancers, 2009), Applejack (The Triangles, 2010) o If you wanna (The Vaccines, 2014). La cançó d'enguany és The place to stay, composada per Toni M. Mir i interpretat pels mateixos Pla i Jenner.

