Sánchez truca Torra per reunir-se de forma immediata

Primer pas de Pedro Sánchez per obrir l'anunciada etapa de diàleg amb la Generalitat de Catalunya. El president espanyol ha trucat a Quim Torra aquest divendres a la tarda, després de reunir per primera vegada el seu executiu . Els dos dirigents han parlat per telèfon i han acordat trobar-se "ben aviat". Ara només falta concretar la data i el lloc. Els darrers serrells de la reunió estan ja sobre la taula de les dues oficines, que concretaran els detalls en les properes hores. Cal recordar que no hi ha una cita oficial entre els màxims dirigents de la Generalitat i de la Moncloa des de l'abril del 2016.La portaveu del govern central, Isabel Celaá, ja ha avançat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que Sánchez tenia la intenció de posar-se en contacte amb "tots" els presidents autonòmics com una de les primeres accions com a cap de l'executiu La també ministra d'Educació ha avisat, però, que el president espanyol no accedeix a reunir-se amb Torra sense cap exigència. Ho farà, diu, amb "la Constitució en una mà i el diàleg a l'altra". Celaá ha insistit en el discurs entonat per Sánchez durant el debat de la moció de censura al Congrés i ha assegurat que el nou govern ve "a normalitzar" la situació.La trucada per tramitar una primera reunió, doncs, és el primer pas de Sánchez per començar a desplegar una estratègia que rebaixi la tensió promoguda per Mariano Rajoy cap a Catalunya. Torra ha accedit a veure's les cares i, segons fonts consultades per, hi anirà amb tres qüestions sota el braç : escatir el posicionament de Sánchez sobre el dret a l'autodeterminació -contrària, si no hi ha sorpresa majúscula-, saber l'opinió que té al voltant dels drets civils, i la voluntat de recuperar les setze lleis supeses pel Tribunal Constitucional (TC) de caire social mentre durava el 155.

