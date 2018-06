Inés Arrimadas visitarà finalment Vic aquest dissabte

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, visitarà Vic aquest dissabte per primera vegada amb caràcter públic. Després que l’Ajuntament denegués la celebració d’un acte de la formació taronja a la plaça de la Catedral, Arrimadas valorarà l’activitat política en aquest mateix espai. Tot i que Ciutadans no té cap regidor als ajuntaments d’Osona, ja ha constituït grups a Vic i Manlleu L’Ajuntament de Vic no va donar el permís a Ciutadans perquè està fora de campanya electoral. De fet Arrimadas criticava que dies enrere s’hi va celebrar l’acte de suport a la política vigatana a l’exili, Marta Rovira. Aquest, però, estava organitzat pel Moviment 30/03.

