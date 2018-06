Presó provisional sense fiança per a la detinguda relacionada amb la mort d'una dona a Reus

El jutjat d'instrucció número 4 de Reus ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la detinguda relacionada amb la mort d'una altra dona el cap de setmana passat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi o assassinat, que es concretarà a mesura que avanci la instrucció. El cos de la víctima, una veïna del Morell de 59 anys, va ser localitzada pels Mossos d'Esquadra dissabte a la nit, amb signes de violència, dins d'un cotxe al Polígon l'Alba de Reus. Arran d'això, la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona va obrir una investigació i dimarts, els agents van arrestar una dona, una veïna de Vila-seca de 57 anys, que estaria relacionada amb els fets.L'avís del succés es va rebre a les 23.21 hores de dissabte al carrer dels Pelleters del Parc Tecnològic i de Serveis de l'Alba, situat a tocar de Vila-seca i entre les autopistes AP-7 i A-7. La víctima es trobava a l'interior d'un vehicle estacionat amb els intermitents en marxa. El seu cos presentava diverses ferides i signes de violència. Els resultats de l'autòpsia ja han confirmat una mort violenta.Segons fonts properes a la investigació, la víctima hauria contactat amb els seus familiars per telèfon dissabte al matí. La família l'esperava a l'hora de dinar però, com que no s'hi va presentar, van alertar als cossos policials, malgrat que no es va formalitzar la denúncia.