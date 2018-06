Els grans sindicats atien el conflicte a les càrnies a Osona

Una protesta de Càrnies en Lluita davant l'escorxador Le Porc Gourmet, en una imatge d'arxiu Foto: Josep M. Montaner

Durant la presentació del concert de Txarango a l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Foto: Josep M. Montaner

La vaga indefinida convocada per CCOO i UGT per al proper 18 de juny porta cua. Després que el Grupo Jorge anunciés la possible marxa de Catalunya per la situació d'inestabilitat al sector -que afectaria uns 1.600 llocs de treball-, els dos sindicats van anunciar la convocatòria de vaga perquè la companyia es faci enrere. Els centres de treball que l'empresa té a Catalunya són a Santa Eugènia de Berga (Le Porc Gourmet, Osona) i a Mollerussa (Pla d'Urgell).CCOO i UGT van registrar la vaga al Departament de Treball aquesta setmana fent una crida als treballadors que estan plantilla -que només són un centenar- i són bàsicament capatassos, comandaments intermedis o personal d'administració. Precisament aquest divendres, s'han reunit sindicats, empresa i Departament de Treball per mirar d'arribar a un acord, però no s'ha aconseguit. Tot i així, tal com explicava el secretari general del Treball, Josep Ginesta, "hi ha una predisposició al diàleg i a la negociació de l'empresa i els sindicats". Per això enviava un missatge de tranquil·litat i optimisme.En les properes setmanes hi haurà més reunions. Si no s'arriba a un acord, la vaga seguirà convocada per al 18 de juny. Ginesta creu que "el que pot resoldre el conflicte és que l'empresa aposti per internalitzar o traslladar en règim general els treballadors". En aquest sentit, destacava que és un sector "molt important" per al territori i s'ha de modificar el model productiu però que segueixi sent sostenible i competitiu. Per això, apuntava que és una "negociació complexa", ja que encara hi ha actuacions -com la d'Inspecció de Treball- i això també ho "tensa".La plataforma Càrnies en Lluita ja va criticar durament la iniciativa que han tirat endavant els grans sindicats . Apunten que la decisió "no s'hauria d'haver pres a l'esquena dels treballadors" i "correspon a l'assemblea". Precisament aquest dissabte 9 de juny se'n farà una al Casal Claret de Vic a les cinc de la tarda per decidir si assisteixen o no a la vaga.De fet, també critiquen que no se'ls ha convidat a la reunió d'aquest divendres. En aquest sentit, Ginesta apuntava que "és una organització en el sí d'Osona" i que es tracta d'un "conflicte que afecta Catalunya" i hi han de ser presents els sindicats representatius del país.No diu el mateix Càrnies en Lluita, que remarca que "no tenen cap mena de representació a les empreses implicades i fins ara no han parlat amb l'assemblea". En aquest mateix sentit, critiquen que "mai fins ara aquests sindicats han donat suport a les mobilitzacions ni els han facilitat cap mena de suport".A Càrnies en Lluita no se'ls pot negar que han estat al peu del canyó per la defensa dels treballadors dels escorxadors des de fa molt temps. D'ençà que es va començar a trencar els contractes amb les dues subempreses contractades, la plataforma ha sortit en defensa de la quarantena d'empleats que no es van voler canviar a d'altres que no estan subjectes a la Llei Catalana.A més d'impulsar una moció de suport als treballadors d'aquesta indústria arreu dels ajuntaments d'Osona, també s'ha anat concentrat dissabte rere dissabte per fer notar la seva veu. A aquestes protestes s'hi suma el gran concert de suport que s'ha organitzat a Santa Eugènia de Berga el proper 16 de juny amb Txarango

